CALCIOMERCATO SPAL IGOR / La Spal è davvero a un passo dal concludere l'acquisto del difensore brasiliano Igor. Il classe '98 e il suo agente sono attesi domani a Ferrara per la chiusura finale dell'operazione.

Alandranno circa 1,2 milioni di euro (più il 5% su una futura rivendita), una cifra piuttosto bassa considerate le potenzialità del calciatore - in tal senso è risultato decisivo il lavoro del suo agente, che ha fatto anche da intermediario nell'affare tra i due club - che l'anno scorso ha giocato in prestito all'. Igor firmerà un contratto di cinque anni.