LAZIO LUIS ALBERTO SIVIGLIA LOTITO / "Fino a due giorni fa sembravo incedibile, ora è cambiato tutto": Luis Alberto è incredulo e non chiude la porta ad un addio alla Lazio, destinazione Siviglia. Il trequartista spagnolo parlando a 'Abc de Sevilla' risponde in maniera dura alle parole del presidente Lotito ("Luis Alberto? Di calciatori ce ne sono tanti"): "Se veramente ha detto queste cose, non lo capisco. Mi dà fastidio, non va bene: non stai valorizzando i tuoi giocatori. Eppure abbiamo vinto due titoli. Non ho parlato finora,non volevo fare interviste ma ora devo dire quello che penso.

Sembravo incedibile, ora vedremo..."

Se contro Lotito, Luis Alberto non ha parole dolci, su Inzaghi i toni cambiano: "Mi ha chiamato, mi ha detto che ero importante per il suo progetto, che voleva che restassi. Con lui ho una relazione che va oltre il campo". Ma ancora più forte è il legame con Siviglia: "E' casa mia, sentire persone contente di un mio possibile ritorno è una sensazione molto bella. Ti fa sentire la responsabilità ma anche l'orgoglio. Spero, ma so che non è facile: non chiuderò mai la porta al Siviglia. Maa devo molto anche alla Lazio per tutto quello che ha fatto per me e la mia famiglia. Mi hanno dato l'opportunità di giocarein Italia e devo esserne grato. Non posso dimenticare neanche queste cose. Contatti con il Siviglia? A me non mi hanno chiamato, ma il mio agente sa: chiaro che ci sono stati contatti".