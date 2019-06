CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA PSG / Leonardo in azione per portare Donnarumma e De Ligt al Psg. L'ex dirigente del Milan è intenzionato a mettere a segno grandi acquisti per il club parigino, per riprovare, per l'ennesima volta, l'assalto all'Europa.

Nell'asse conpuò rientrare ancheper il quale, secondo 'Sport Mediaset', sarebbe stata stanziata una super offerta. Sul piatto, bendi euro di ingaggio annuo per il giovane portiere. Il Milan continua a chiedere almenodi euro, da capire se vorrà sacrificare l'estremo difensore per mettere a posto i conti.