Atalanta, arriva il 'No' per Gosens

CALCIOMERCATO ATALANTA GOSENS - L'Atalanta ha intenzione di confermare in blocco la rosa che ha conquistato lo storico terzo posto in classifica della passata stagione per vivere al meglio la prossima che vedrà la 'Dea' protagonista in Champions League.

Ecco perché, stando a quanto riportato dall'emittente 'Sky Sport Deutschland', i nerazzurri avrebbero rispedito al mittente l'offerta delloper il terzino sinistro tedesco classe 1994 Robin. Il club di Gelsenkirchen, tuttavia, non demorde: il mercato è appena iniziato e l'obiettivo è riportare in patria l'ex Heracles.