CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA / Da un paio di settimane si vocifera di un possibile addio di Douglas Costa dalla Juventus: è lo stesso giocatore brasiliano a rompere il silenzio e fare chiarezza in merito al proprio futuro, manifestando la propria volontà di continuare a vestire la maglia bianconera. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco parole di Douglas Costa rilasciate in un'intervista fatta a Capo Verde: ''Ho altri 3 anni di contratto e sono convinto di restare. Ora è tutto nuovo, quindi resto.

L'arrivo di Sarri? Non lo conosco personalmente ma l'ho visto lavorare a Napoli. Fece una grande stagione nel mio primo anno in Italia: secondo me faremo grandi cose con lui. Non conosco personalmente neanche Aaron Ramsey, seguo molto più la Serie A della Premier League. Se la Juventus l'ha preso, però, vuol dire che è un gran giocatore''.

Gli obiettivi della prossima stagione: ''Ogni anno è più difficile: ora c'è Conte all'Inter, Ancelotti al Napoli. Tutte si rinforzano. Sarà un campionato difficile. La nostra priorità è migliorare partita dopo partita per migliorare anche in Champions League, il nostro principale obiettivo. Anche se la Juve deve vincere ogni torneo a cui partecipa".