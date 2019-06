Napoli, prove di intesa con il Psg per Allan

CALCIOMERCATO NAPOLI PSG ALLAN / Il Psg insegue ancora Allan. La squadra francese ha mantenuto l'interesse per il centrocampista del Napoli, che aveva già provato ad acquistare nel corso del calciomercato di gennaio.

Discorsi in atto tra le due squadre, secondo 'Il Mattino', con la richiesta diche si aggira intorno aidi euro. L'offerta messa sul piatto dal Psg sarebbe di, la controproposta azzurra sarebbe di inserire bonus facilmente raggiungibili per arrivare nelle vicinanze della cifra richiesta. Tra il giocatore e i parigini, l'intesa c'è da tempo, essendo quella già trovata in inverno, intorno aidi euro a stagione.