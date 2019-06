CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI INTER - Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da decidere e si annuncia come una delle possibili telenovela di questa sessione di calciomercato. Il centravanti argentino ha ribadito più volte la sua volontà di restare all'Inter, ma il club nerazzurro a partire dal nuovo tecnico Antonio Conte non hanno intenzione di puntare su di lui. Per tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Come anticipato da Calciomercato.it nei mesi scorsi, in caso di addio, la meta più gradita per Icardi è la Juventus. Con l'ufficializzazione di Sarri - grande estimatore dell'ex sampdoriano - sulla panchina bianconera, la pista è tornata in auge, tanto che l'edizione torinese del 'Corriere della Sera' riporta di un presunto blitz a Torino dello stesso calciatore insieme alla moglie e agente Wanda Nara prima della partenza per le vacanze in Giappone. Dal canto suo la Juventus non vorrebbe fare lo scambio con Dybala, ma sarebbe disposta a mettere sul piatto fino a 65 milioni di euro.