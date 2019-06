MASTER CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA SAPIENZA FIGC CONI / Venerdì 12 luglio, nella Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza - Università di Roma, ove da cinque mesi gestiamo la prima edizione del Master Sapienza in “Diritto e Sport, il giurista nella gestione dei rapporti e del Fenomeno sportivo” - ospitiamo i massimi esperti del settore per discutere insieme del nuovo Codice di giustizia della FIGC.

L'evento, sponsorizzato anche da Calciomercato.it è davvero una primizia considerato che è stato approvato dall’11 giugno.“L’importanza e l’attualità del tema ci hanno indotto ad aprire il Master Sapienza ad una Tavola Rotonda pubblica - dice l’Avvocato Giorgio, docente e coordinatore del Master -. Lungo tutto il 2019 abbiamo ospitato dirigenti CONI e di varie Federazioni, Direttori sportivi di società di calcio di serie A, procuratori e avvocati, giornalisti ed esperti di marketing sportivo, consolidati professionisti e autorevoli accademici con l’obiettivo di formare competenze idonee a gestire il fenomeno sportivo dall’interno di Federazioni o Società; oppure al servizio di atleti e capaci di gestire professionalmente la moderna comunicazione; o anche nell’ambito di Enti locali chiamati a organizzare eventi”.“Questa Tavola Rotonda ha un’ulteriore funzione - conclude Giorgio Sandulli - promuovere la 2° edizione del Master Sapienza in Diritto e Sport che parte nel 2020 ma le cui iscrizioni saranno raccolte sin dal prossimo mese di dicembre; un impegno serio che dura 12 mesi, ma part time solo nei venerdì pomeriggi e sabato mattina consentendo agli allievi di continuare a lavorare”.Ma non assisteremo a un evento promozionale, bensì ad un confronto tra gli operatori chiamati a gestire il nuovo codice di giustizia sportiva: un giudice (il Presidente della Corte Sportiva di appello FIGC Piero Sandulli), un ex procuratore FIGC (Stefano), due avvocati sportivi (il Presidente della Commissione FIGC che ha riformato il codice Giancarloe Mattia), rappresentanti delle Società, degli atleti e della FIGC (Presidente LND, Vice Presidente AIC Umberto, Segr.Gen. Corti FIGC Antonio).Saremo guidati tra le novità del nuovo codice che, tra l’altro, guarda con sempre maggiore attenzione ai fenomeni violenti da un lato stimolando le società ad adottare modelli di gestione volti a prevenirli, dall’altro tutelando gli arbitri. I nostri ospiti inoltre entreranno anche nel dettaglio dei rinnovati meccanismi processuali sportivi che dispongono ancora più celerità e trasparenza in un rito non sempre di facile comprensione.Ma per saperne di più venite il 12 luglio, alle h 15, a questa Tavola Rotonda del Master Sapienza; ad accogliervi troverete anche il Direttore del Master (Prof. Stefano) e il Direttore della Rivista di diritto sportivo del CONI (Prof. Alberto)… vi aspettiamo!