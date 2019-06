p>CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA NAVAS / Keylorpotrebbe lasciare in questa finestra estiva di mercato il: il portiere 32enne della Costa Rica, protagonista delle ultime annate trionfanti dei 'Blancos', è alla ricerca di una nuova avventura dopo l'arrivo a Madrid di. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Navas, che è stato accostato anche alla Juventus e alla Roma, non rientrerebbe più nei piani di Zidane. Secondo quanto riportato da 'A Bola' Luis Filipe Vieira, presidente del Benfica, avrebbe chiesto informazioni proprio su Navas durante il suo viaggio a Madrid. In Portogallo però si parla anche di un interesse del Porto, che starebbe pensando a Navas come successore di Casillas. Il Real Madrid ha fatto sapere di essere disposto a vendere il proprio portiere ma a partire dal mese di agosto.