NAPOLI JUVENTUS THEO HERNANDEZ / Non solo Napoli su Theo Hernandez. Messo nella lista dei cedibili dal Real Madrid, il terzino sinistro, secondo 'As', rientra anche nei piani della Juventus.

Il club bianconero cerca rinforzi sulla mancina in previsione di un'eventuale partenza die il nome caldo sembra essere quello dell'ex terzino dell'. Secondo Tomas Roncero, infatti, la dirigenza torinese avrebbe deciso di mollare la presa super fare rotta decisa sul 21enne marsigliese. Come detto, i Blancos non si opporrebbero affatto alla cessione del ragazzo, a patto che arrivi un'offerta da 30 milioni di euro sulla scrivania dei dirigenti.