CALCIOMERCATO JUVENTUS EMERSON PALMIERI / Emerson, terzino dele della Nazionale italiana, ai microfoni di 'ESPN Brazil' ha commentato la scelta di Mauriziodi lasciare i 'Blues' per sposare la causa della

Ecco le sue parole: ''Ha fatto un ottimo lavoro ma voleva tornare in Italia per stare più vicino alla sua famiglia. Forse sarebbe stato meglio se fosse rimasto: dopo una prima stagione positiva, la seconda poteva esserlo ancora di più. Ci sono però ragioni personali e poi è andato in un grande club come la Juve".

L'offerta della Juventus: "Sono felice qui, non ho ricevuto alcuna chiamata. Sono concentrato solo sul Chelsea".

L'addio di Hazard: "Sulla chat di Whatsapp ci ha scritto 'Grazie ragazzi, vi adoro'. Poi ha lasciato il gruppo'. È stato strano".