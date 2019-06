CALCIOMERCATO MILAN CENTROCAMPO KESSIE SENSI VERETOUT / Il Milan ha sistemato gli ultimi tasselli dirigenziali. Si attende già per oggi l'annuncio di Giampaolo in panchina e poi sarà la volta di Massara. Maldini, Gazidis e Boban completato l'organigramma: ora testa al calciomercato, che ha visto già mettere a segno il primo colpo. Si tratta di Krunic, che arriva dall'Empoli per una cifra vicina agli otto milioni di euro ma non finisce qui. Il centrocampo è pronto a subire una vera e propria rivoluzione: Bakayoko, Montolivo, JoseMauri e Bertolacci hanno già lasciato, saranno dunque parecchi i nuovi innesti. Il sogno per il centrocampo del Milan porta il nome di Torreira. E' il prescelto di Giampaolo, che ha plasmato alla Sampdoria.

Servono parecchi soldi ma il cartellino dipotrebbe convincere l'Arsenal. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Arriveranno almeno altri 3 giocatori, soprattutto se a fare le valigie dovesse essere anche

Gli occhi sono puntati soprattutto sul mercato italiano: una pista calda è quella che porta a Veretout che la Fiorentina ha deciso di cedere. Possibile chiusura a 23 milioni di euro. Sensi è un altro profilo seguito con interesse ma bisognerà fare i conti con l'Inter. Il Milan valuta anche la possibilità di versare i 30 milioni di euro della clausola di Pellegrini ma il giovane italiano sembrerebbe intenzionato a restare ancora nella Capitale. Occhi puntati, infine, ai talenti croati, con Moro della Dinamo Zagabria nel mirino di Boban. Tanti nomi ma un'unica certezza: il nuovo Milan avrà un nuovo centrocampo, con più qualità