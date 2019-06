EUROPA LEAGUE SORTEGGI / In attesa di capire quale sarà la decisione finale della Uefa sul Milan e il futuro di Roma e Torino, a Nyon si è tenuto il sorteggio del secondo turno preliminare di Europa League.

La squadra giallorossa di Fonseca affronterà la vincente della sfida traLa gara di andata si disputerà all'Olimpico il 25 luglio, il ritorno l'1 agosto.Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Sorteggio del percorso campioni

Group 1

SP Tre Penne (SMR)/ FC Santa Coloma (AND) v Sūduva (LTU)/Crvena zvezda (SRB)

BATE Borisov (BLR)/Piast Gliwice (POL) v Dundalk (IRL)/Riga FC (LVA)

Partizani (ALB)/Qarabağ (AZE) v Sheriff Tiraspol (MDA)/Saburtalo (GEO)



Group 2

Nõmme Kalju (EST)/Shkëndija (MKD) v Feronikeli (KOS)/Lincoln Red Imps (GIB)

Valur Reykjavík (ISL)/Maribor (SVN) v Ferencváros (HUN)/Ludogorets (BUL)

Slovan Bratislava (SVK)/Sutjeska (MNE) v The New Saints (WAL)/Winners of the preliminary round



Group 3

Losing finalist, preliminary round v Astana (KAZ)/Cluj (ROU)

HJK Helsinki (FIN)/HB Tórshavn (FRO) v Linfield (NIR)/Rosenborg (NOR)

Nõmme Kalju (EST)/Shkëndija (MKD) v F91 Dudelange (LUX)/Valletta (MLT)

Sorteggio percorso piazzate

IFK Norrköping (SWE)/Saint Patrick's (IRL) v Dinamo Minsk (BLR)/Liepāja (LVA)

Barry Town United (WAL)/Cliftonville (NIR)/Haugesund (NOR) v Sturm Graz (AUT)

Lechia Gdańsk (POL) v Inter Turku (FIN)/Brøndby (DEN)

Domžale (SVN)/Balzan (MLT) v Malmö (SWE)/Ballymena United (NIR)/NSÍ Runavík (FRO)

CSKA-Sofia (BUL)/OFK Titograd (MNE) v Osijek (CRO)

Laçi (ALB)/Hapoel Beer-Sheva (ISR) v Široki Brijeg (BIH)/Kairat Almaty (KAZ)

AEK Larnaca (CYP)/Petrocub-Hincesti (MDA) v Levski Sofia (BUL)/MFK Ružomberok (SVK)

Zeta (MNE)/Fehérvár (HUN) v Breidablik (ISL)/Vaduz (LIE)

Molde (NOR)/KR Reykjavík (ISL) v Čukarički (SRB)/Banants (ARM)

Roma (ITA) v Debrecen (HUN)/Kukësi (ALB)

Arsenal Tula (RUS) v Neftçi (AZE)/Speranta Nisporeni (MDA)

UE Sant Julià (AND)/Europa (GIB)/Legia Warszawa (POL) v Vitebsk (BLR)/KuPS Kuopio (FIN)

Gabala (AZE) v Dinamo Tbilisi (GEO)/SP La Fiorita (SMR)/Engordany (AND)

Aberdeen (SCO)/RoPS Rovaniemi (FIN) v Fola Esch (LUX)/Chikhura Sachkhere (GEO)

Luzern (SUI) v Riteriai (LTU)/KÍ Klaksvík (FRO)/SP Tre Fiori (SMR)

Espanyol (ESP) v Stjarnan (ISL)/Levadia Tallinn (EST)

Utrecht (NED) v Akademija Pandev (MKD)/HŠK Zrinjski (BIH)

Malatyaspor (TUR) v Olimpija Ljubljana (SVN)/Rīgas FS (LVA)

Royal Antwerp (BEL) v Viitorul (ROU)

Prishtina (KOS)/St Joseph's (GIB)/Rangers (SCO) v Cork City (IRL)/Progrès Niederkorn (LUX)/Cardiff Met (WAL)



Cracovia Krakòw (POL)/Dunajská Streda (SVK) v Atromitos (GRE)

Pyunik (ARM)/Shkupi (MKD) v FK Jablonec (CZE)

Radnicki Niš (SRB)/Flora Tallinn (EST) v Eintracht Frankfurt (GER)

Buducnost Podgorića (MNE)/Narva Trans (EST) v Zorya Luhansk (UKR)

Ventspils (LVA)/Teuta (ALB) v Gzira United (MLT)/Hajduk Split (CRO)

Strasbourg (FRA) v Maccabi Haifa (ISR)/NS Mura (SVN)

Wolverhampton (ENG) v Crusaders (NIR)/B36 Tórshavn (FRO)

Mladá Boleslav (CZE) v Ordabasy Shymkent (KAZ)/Torpedo Kutaisi (GEO)

Aris Thessaloniki (GRE) v AEL Limassol (CYP)

Brann (NOR)/Shamrock Rovers (IRL) v Kauno Žalgiris (LTU)/Apollon Limassol (CYP)

Jeunesse Esch (LUX)/Tobol Kostanay (KAZ) v Vitória SC (POR)

AZ Alkmaar (NED) v Häcken (SWE)

Budapest Honvèd (HUN)/Žalgiris Vilnius (LTU) v Sabail (AZE)/Universitatea Craiova (ROU)

Alashkert (ARM)/Makedonija Skopje (MKD) v FCSB (ROU)/Milsami Orhei (MDA)

Shakhtyor Soligorsk (BLR)/Hibernians (MLT) v Esbjerg (DEN)

Lokomotiv Plovdiv (BUL) v Radnik Bijeljina (BIH)/Spartak Trnava (SVK)

Connah's Quay (WAL)/Kilmarnock (SCO) v Partizan (SRB)