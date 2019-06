CALCIOMERCATO INTER BARELLA PSG / La dirigenza dell'Inter è chiamata nei prossimi giorni a chiudere con il Cagliari per regalare ad Antonio Conte Nicolò Barella: come raccontato in esclusiva da Calciomercato.it, Barella vuole solo l'Inter ma Marotta deve ancora trovare la giusta intesa economica con il presidente rossoblu Giulini.

La dirigenza nerazzurra però è tranquilla perché può contare sulla volontà del giocatore di vestire al più presto i colori della 'Benemata'. Dalla Francia però si parla di un possibile inserimento nella trattativa del Paris Saint Germain: Leonardo, nuovo uomo-mercato del club parigino, sarebbe intezionato a presentare un'offerta da 45 milioni di euro per Barella, attualmente impegnato con la Nazionale Under 21 all'Europeo di categoria. Già quando era nel Milan, il brasiliano aveva manifestato interesse per il giovane talento del Cagliari classe 1997.