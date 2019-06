p>CALCIOMERCATO NAPOLI REGUILON / Ildi Aurelioè sicuramente tra le squadre più attive in questa fase di mercato: la dirigenza partenopea è al lavoro per regalare innesti importanti a Carlocomee James. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ma non solo. Secondo quanto riportato dal 'Corriere del Mezzogiorno', il Napoli avrebbe messo gli occhi anche su Sergio Reguilon, terzino sinistro classe 1996 del Real Madrid: lo spagnolo, che quest'anno ha fatto sedere più volte in panchina Marcelo, potrebbe diventare un nome caldo qualora il club azzurro riuscirà a cedere Mario Rui da alternare con Ghoulam.