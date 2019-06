CALCIOMERCATO SERIE A JUVENTUS INTER NAPOLI POGBA JAMES RODRIGUEZ LUKAKU / Il calciomercato entra nel vivo per le squadre di Serie A. Entro le prossime tre settimane, sarà già tempo di tornare al lavoro per tutte in vista della nuova stagione calcistica. Guida tecnica rinnovata per Juventus, Inter, Roma e Milan, con gli arrivi di Sarri, Conte, Fonseca e Giampaolo (a un passo dall'ufficialità). Ora, è tempo di mettere a segno colpi importanti per rinforzare le rose il più possibile in vista dei ritiri e delle prime amichevoli. Tutte le big del campionato si guardano intorno alla ricerca degli acquisti più funzionali e numerose sono le trattative in corso, per far sbarcare in Italia dall'estero giocatori di primissimo livello. Attivissime, in particolare, Juventus, Inter e Napoli: il punto sulle trattative per Pogba, Lukaku, James Rodriguez e non solo.

Juventus, Pogba è il sogno: arriva con Rabiot?

Come spiegato da Calciomercato.it, l'obiettivo principale della Juventus resta Paul Pogba. I bianconeri intendono da tempo riportare a Torino il francese, ormai in rotta con il Manchester United, e sono pronti anche a una spesa importante, pur dovendo fare attenzione al Real Madrid, l'altra squadra fortemente interessata al giocatore. Pogba sarebbe una delle colonne della nuova Juventus di Sarri e i contatti tra il vicepresidente Nedved e Raiola , procuratore del grande ex, restano molto caldi. Dopo l'arrivo di Ramsey, con Pogba potrebbe concretizzarsi un tris di acquisti di primo livello a centrocampo, rinnovando completamente la mediana, se andasse in porto la trattativa per Adrien Rabiot, in uscita a parametro zero dal Psg, con il quale l'accordo (da circa 7 milioni di euro a stagione) sembra veramente a un passo.

Inter, Lukaku per Conte a tutti i costi

L'Inter riparte da Antonio Conte e con la voglia di essere protagonista nella stagione che sta per iniziare. I due quarti posti portati in dote da Spalletti hanno riposizionato i nerazzurri stabilmente nei quartieri alti del campionato, ora serve uno scatto in più. Per farlo, i nerazzurri sanno di dover investire pesantemente sul mercato e mettere a disposizione del tecnico pugliese una rosa di prim'ordine. Il piano dell'Inter è portare Lukaku già in ritiro insieme a Barella e Dzeko. Il centravanti belga è a propria volta, come Pogba, desideroso di una nuova avventura lasciando il Manchester United. Trattativa tuttavia difficile: il Manchester United continua a valutare Lukaku circa 80 milioni, non c'è intesa sulle contropartite. I 'Red Devils' hanno rifiutato Perisic, la richiesta inglese di inserire Skriniar è caduta nel vuoto. Inter intanto sempre più vicina a Lazaro, per il quale c'è da limare ancora una breve distanza con l'Hertha Berlino, ma c'è ottimismo sulla chiusura positiva della trattativa.

Napoli, Ancelotti attende James Rodriguez e Lozano

Molto attivo anche il Napoli, che dopo una prima stagione interlocutoria sembra intenzionato a far decollare il progetto Ancelotti, mettendo a disposizione del tecnico emiliano giocatori di prima fascia. Il sogno del Napoli resta James Rodriguez, la trattativa col Real Madrid proseguirà nei prossimi giorni come svelato da Calciomercato.it. Il sì del colombiano è già stato incassato e non è in discussione, la quadratura con i 'Blancos' può essere trovata. Il Napoli continua a seguire insieme a James Rodriguez anche Lozano, l'arrivo congiunto dei due non è da escludere. Il colombiano e il messicano insieme alzerebbero eccome l'asticella dell'attacco azzurro. Napoli che inoltre, secondo le nostre indiscrezioni, è tornato su Seri. Il centrocampista del Fulham era stato già seguito in passato.