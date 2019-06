CHAMPIONS LEAGUE SORTEGGI / Pochi minuti fa a Nyon sono stati sorteggiati gli accoppiamenti del secondo turno eliminatorio della Champions League. L'andata verrà disputata il 23-24 luglio, il ritorno il 30-31 luglio.

GRUPPO 1

Astana (KAZ)/CFR Cluj (ROU) vs Maccabi Tel Aviv (ISR)

BATE Borisov (BLR)/Piast Gliwice (POL) vs Linfield (NIR)/Rosenborg (NOR)

The New Saints (WAL)/[vincente Feronikeli-Lincoln]-[vincente Tre Penne-Santa Coloma] vs Copenaghen (DEN)

Ludogorets (BUL)/Ferencváros (HUN) vs F91 Dudelange (LUX)/Valletta (MLT)

Dundalk (IRL)/Riga (LVA) vs Partizani (ALB)/Qarabağ (AZE)

GRUPPO 2

Sheriff Tiraspol (MDA)/Saburtalo (GEO) vs GNK Dinamo (CRO)

Celtic (SCO)/Sarajevo (BIH) vs Nõmme Kalju (EST)/Shkëndija (MKD)

Suduva (LTU)/Stella Rossa (SRB) vs HJK Helsinki (FIN)/HB Tórshavn (FRO)

Slovan Bratislava (SVK)/Sutjeska (MNE) vs APOEL (CYP)

Valur Reykjavík (ISL)/ Maribor (SVN) vs Ararat-Armenia (ARM)/AIK (SWE)

LEAGUE PATH

Viktoria Plzen (CZE) vs Olympiacos (GRE)

PSV Eindhoven (NED) vs Basilea (SUI)