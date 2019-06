CALCIOMERCATO JUVENTUS MARQUINHOS OFFERTA / La Juventus è alla ricerca di un difensore di spessore da inserire nella rosa dopo il ritiro di Andrea Barzagli. I nomi accostati in questi giorni ai bianconeri sono diversi: il sogno porta il nome di Koulibaly ma strapparlo al Napoli non sarà per nulla facile. Ci vogliono più di 100 milioni di euro e la concorrenza inglese è davvero forte.

Piace parecchio anche, cifre altissime anche in questo caso ma per l'olandese spinge parecchio ildi Leonardo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Proprio dai francesi c'è l'altro centrale che tanto piace a Paratici: stiamo parlando di. Per il brasiliano la Juventus - stando a quanto riportato da 'Le10Sport' - avrebbe presentato un'offerta di ben. Il Psg, però, ha alzato il muro.