Velez, UFFICIALE: Heinze ritrova Gago

VELEZ GAGO HEINZE / Più forte dei tanti infortuni subìti negli ultimi anni, la voglia di giocare ha condotto nuovamente Fernando Gago sulla via di Heinze.

L'allenatore delha infatti deciso di puntare sul suo ex compagno di squadra per rinforzare il centrocampo. L'ex Roma ha superato le visite mediche e arriva in prestito gratuito per un anno con un ingaggio a gettone basato sull'effettiva produttività del giocatore.