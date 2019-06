CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN REAL / In scadenza di contratto a giugno 2020, Christian Eriksen ha sin qui rispedito al mittente le offerte del Tottenham per il rinnovo. Il centrocampista danese non ha mai fatto mistero di voler provare nuove sfide, incoraggiando in questo modo le varie pretendenti, tra cui è possibile annoverare anche l'Inter, la Juventus e il Real Madrid.

Nonostante il club iberico continui a seguire con attenzione anche la situazione di Paul Pogba, Florentino Perez non ha alcuna intenzione di mollare la presa sull'ex Ajax. Secondo 'The Sun', infatti, per venire incontro alla valutazione da 100 milioni di euro fatta dagli Spurs, i Blancos vogliono mettere sul piatto della bilancia 53 milioni di euro e il cartellino di Ceballos, che piace anche a tutte le big italiane.