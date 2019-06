Inter, nuovo tentativo per Barella: il punto

INTER BARELLA / La mossa su Sensi del Sassuolo può essere interpretata anche come un 'avvertimento' al Cagliari: l'Inter ha tutta l'intenzione di andare fino in fondo per Nicolò Barella, ma intanto viste le resistenze dei sardi si muove anche su altri profili. Il braccio di ferro continua con i nerazzurri che hanno alzato la propria offerta a 36 milioni di euro più 4 di bonus che non hanno ancora convinto Giulini, fermo alla richiesta da 50 milioni.

La dirigenza interista in ogni caso non ha intenzione di partecipare ad aste, con il rischio però che altri club possano tornare alla carica. Come il Psg di Leonardo, ma anche la Roma che secondo 'La Gazzetta dello Sport' avrebbe provato un sondaggio inserendo Gregoire Defrel come parziale contropartita. Come anticipato anche da Calciomercato.it, però, l'Inter resta in assoluta pole position, forte anche dell'accordo col giocatore che spinge per volare a Milano