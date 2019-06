MILAN ANDREJ KRAMARIC HOFFENHEIM / Il Milan fa sul serio per Andrej Kramaric. Sarebbe il croato il prescelto per rafforzare l'attacco: il giocatore, che Boban conosce bene, nel corso dell'ultima stagione ha messo a segno 22 gol e 5 assist. La sua grande duttilità nel giocare in vari ruoli dell'attacco lo pongono come il profilo ideale per affiancare Piatek in avanti.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il Milan dunque è pronto ad affondare per Kramaric e in Germania sono certi: il club rossonero - secondo quanto riportato da 'Sky Sport' tedesco - avrebbe raggiunto un accordo con l'entourage del calciatore. Ora va trovata la quadra con l', con Boban pronto a formulare l'offerta giusta dopo aver incassato il sì del connazionale.