CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI PELLEGRINI / Con l'addio alla Roma di De Rossi, il designato ad indossare la fascia di capitano sarebbe AlessandroFlorenzi ma le parole di Totti, con cui ha elogiato Pellegrini, potrebbero cambiare le carte in tavolo.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il terzino infatti, rischia di essere preso di mira dalla Curva, come successo in passato: giorni di riflessioni dunque pere l'esterno che come riporta il 'Corriere dello Sport' odierno sta valutando la proposta delldi Antonio. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Situazioni diversa per, che si sente onorato dell'investitura di Totti e che sta valutando la possibilità di rinnovare il contratto, con un adeguamento, e eliminazione della clausola che è di. Una clausola che ovviamente fa gola a diverse squadre,su tutte