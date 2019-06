Milan, inizia l'era Giampaolo: firma e vertice di mercato al completo

MILAN GIAMPAOLO / Sarà una giornata molto intensa per il Milan che attende di conoscere il suo destino europeo e intanto si prepara ad accogliere il nuovo allenatore. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', è attesa per oggi infatti la firma di Marco Giampaolo sui contratti che lo legheranno alla società rossonera.

Dopo qualche rinvio dovuto a motivi puramente burocratici finalmente ci siamo e secondo la 'Rosea' sarà l'occasione giusta anche per il primo vertice di mercato con la dirigenza al completo.al tavolo per definire quali sono gli elementi cedibili della rosa attuale e come andare ad intervenire in entrata.