CALCIOMERCATO INTER MANCHESTER UNITED SKRINIAR LUKAKU / Continua il lavoro dell'Inter per il colpo Lukaku dal Manchester United. Forti della volontà del giocatore, i nerazzurri stanno trattando con il Manchester United, che lo valuta circa 80 milioni di euro. Per arrivare ad acquistarlo, quindi, non è escluso l'inserimento di alcune contropartite tecniche: dal cartellino di Perisic più soldi allo scambio con Icardi, ipotesi che, secondo 'telegraph.co.uk' potrebbe non convincere il manager Solskjaer.

Così, una recente proposta sarebbe arrivata proprio dal club inglese: clicca qui per restare aggiornato.

Alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo, il Manchester United, riporta il 'Corriere dello Sport', avrebbe chiesto il cartellino di Milan Skriniar per quello di Lukaku. I 'Red Devils' già da tempo sono sulle tracce del roccioso centrale slovacco, punto fermo dei nerazzurri. Per arrivare a prenderlo, quindi, avrebbero deciso di imbastire il super scambio coi milanesi, i quali, intenzionati a non privarsene, avrebbero rifiutato la proposta. C'è ancora da lavorare per regalare a Conte il suo pupillo.