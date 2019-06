CALCIOMERCATO MILAN LOVREN MARIPAN / Non solo Lovren nel mirino del Milan. Alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato, i rossoneri potrebbero vagliare anche l'acquisto di Guillermo Maripan, difensore centrale classe 1994 in forza all’Alaves.

Il calciatore, riporta 'Tuttosport', sarebbe stato proposto dall'agente, presente negli ultimi giorni nella sede rossonera: clicca qui per restare aggiornato. Il costo del suo cartellino si aggira sui 12-13 milioni di euro. Nell'ultima stagione in Spagna, il cileno ha totalizzato 25 presenze condite da due gol e due assist.