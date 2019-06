Psg, bomba Neymar: rottura e richiesta di cessione!

PSG NEYMAR / Può succedere davvero di tutto in questa estate di calciomercato che può muovere tantissime pedine di primo piano in tutta Europa.

Tra i nomi caldi si inserisce di prepotenza ancheche dopo settimane di voci ed indiscrezioni sarebbe uscito allo scoperto.

A riferirlo è il quotidiano catalano 'Mundo Deportivo' secondo il quale l'attaccante brasiliano, dopo averlo confidato ad amici ed ex compagni, avrebbe incontrato il presidente Nasser Al-Khelaifi annunciando l'intenzione di lasciare il Paris Saint-Germain per tornare al Barcellona, club che non avrebbe mai dovuto lasciare, la dura sentenza di Neymar secondo il quotidiano. Messaggio chiarissimo, che ha suscitato la reazione di Al-Khelaifi che in seguito, ai microfoni di 'France Football', ha di fatto aperto alla sua cessione chiarendo di voler puntare solo su calciatori attaccati alla maglia e al progetto. Lo stesso tecnico Tuchel, inoltre, sarebbe stanco di alcuni comportamenti del giocatore all'interno dello spogliatoio e lo farebbe partire per puntare forte su Mbappe. La palla passa ora al Barcellona che, però, dovrà mettere sul tavolo argomenti convincenti per riabbracciare il brasiliano e far cedere i parigini.