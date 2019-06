COPA AMERICA BRASILE VENEZUELA / Delusione Brasile nella seconda giornata del 'Girone A' della Copa America 2019. I verdeoro, scesi in campo nella notte italiana, sono stati fermati sullo zero a zero dal Venezuela e dal Var, considerati i due gol annullati dalla tecnologia.

Nell'altro match del girone, a complicare la vita dei brasiliani è stato il risultato del Perù, che ha battuto la Bolivia con un netto 3 a 1. Nell'ultima giornata sarà quindi decisiva la sfida tra la Nazionale die quella di

Bolovia-Perù 1-3: 28' Moreno (B), 45' Guerrero (P), 55' Farfan (P), 90'+5' Flores (P)

Brasile-Venezuela 0-0

Classifica 'Girone A': Brasile 4 punti, Perù 4, Venezuela 2, Bolivia 0