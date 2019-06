Inter, Ausilio in missione: due osservati speciali in Inghilterra-Francia Under 21

INTER SESSEGNON TOUSART / Non è passata di certo inosservata la presenza di Piero Ausilio, Ds dell'Inter, a Cesena in occasione della sfida di ieri sera tra Inghilterra e Francia nell'Europeo Under 21. Si affrontavano due delle selezioni più interessanti e ricche di talenti, dove l'uomo mercato nerazzurro ha voluto visionare da vicino in particolare due calciatori, uno per parte, potenziali stelle del futuro ma già pronti a far la differenza da subito. Stiamo parlando di Lucas Tousart e Ryan Sessegnon, secondo 'Tuttosport' i due osservati speciali del dirigente interista in missione.

Il primo, centrocampista francese 22enne, è di proprietà del Lione che difficilmente si siederà a trattare per meno di 35/40 milioni. Il secondo, invece, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it ha deciso di lasciare il Fulham dopo la retrocessione ed è stato già segnalato all'Inter . Inglese, 19enne, freccia per la corsia mancina, perfetto per lo scacchiere di Antonio Conte. Il nodo principale è rappresentato dalla fortissima concorrenza dei top club europei, con il Tottenham in pole ma anche Manchester United, Borussia Dortmund ed altri in pressing.