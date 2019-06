CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER UNITED RABIOT / "E' un grande club dove ogni bravo calciatore vorrebbe giocare". Riferendosi alla Juventus, Rabiot parlò in questo modo pochi giorni fa, quando fu intercettato in Italia mentre si godeva le sue vacanze estive. Da quelle dichiarazioni, riporta 'Tuttosport', è seguito un nuovo incontro positivo con la dirigenza bianconera, durante il quale si è raggiunta un'intesa di massima sulla base di un quinquennale da circa 7 milioni di euro più bonus a stagione.

Tuttavia, nonostante il grande ottimismo torinese, resta un pericolo nella corsa al giocatore: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

L’eventuale controsorpasso del Manchester United, infatti, non può essere ancora escluso a priori. Non sarebbe la prima volta, del resto, che il centrocampista cambia idea sulla sua nuova destinazione, considerando il precedende che lo vide molto vicino al Barcellona. La volontà di Rabiot sarebbe quella di competere in Champions League, competizione che non potranno offrirgli i 'Red Devils', i quali potrebbero però garantirgli un ruolo da protagonista, cosa che in bianconero non sarebbe assicurata. Proprio l'eventuale addio di Pogba, infatti, può spingere gli inglesi a tentare l'assalto decisivo per il suo connazionale.