Napoli, l'offerta shock per Koulibaly 'paga' James Rodriguez e Manolas

NAPOLI KOULIBALY JAMES RODRIGUEZ MANOLAS / Adesso il muro eretto da Aurelio DeLaurentiis può davvero vacillare. L'asta internazionale tra i top club europei per Kalidou Koulibaly sembra ormai entrata nel vivo e l'ultima offensiva da parte del ManchesterCity, se sarà confermata, è di quelle davvero pesanti. Perché come scrive oggi 'La Gazzetta dello Sport' infatti, i 'Citizens' su input di Pep Guardiola sono disposti a mettere sul tavolo un'offerta da 95 milioni di euro che farebbe quantomeno riflettere il numero uno azzurro dopo i 'no' alle altre proposte ricevute.

Allo stesso modo, l'idea di lavorare con Guardiola potrebbe convincere il giocatore che resta legatissimo a Napoli e al Napoli. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

La cifra, in ogni caso, è molto importante e consentirebbe ai partenopei di andare a chiudere senza troppe difficoltà altre due operazioni di grande spessore alle quali sta lavorando. In primis l'affare James Rodriguez, che come raccontato da Calciomercato.it può decollare da un momento all'altro: il colombiano spinge da tempo per raggiungere Carlo Ancelotti e il Real potrebbe concedere nei prossimi giorni il prestito con diritto di riscatto. Dall'altra parte, invece, si lavora su Kostas Manolas che pure ha un accordo col Napoli, ma manca quello tra società. L'obiettivo azzurro è abbattere i 36 milioni di euro della clausola con una contropartita tecnica sulla quale si sta ragionando.