JUVENTUS MILAN DE LIGT DONNARUMMA PSG / Accolto il ricorso che gli consente di tornare ad operare sul calciomercato al di fuori dell'Italia, dove invece resta ancora ufficialmente inibito, il potente procuratore Mino Raiola torna al centro dei grandi affari nel Vecchio Continente con diversi dei suoi assistiti che si preparano ad infiammare l'estate. Detto di Paul Pogba, sul quale è forte il pressing della Juventus per il ritorno, particolare attenzione va prestata anche ad altri due profili gestiti dall'agente, ovvero quelli di Matthijs deLigt e Gigio Donnarumma. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Nella giornata di ieri si sono diffuse indiscrezioni importanti su entrambi.

Dalla Spagna è arrivata la notizia del 'no' di de Ligt al Barcellona che lascerebbe in corsa solamenteper il capitano dell'Ajax, mentre in Inghilterra assicurano che lo stesso Psg starebbe abbandonando l'ipotesi de Gea per virare con decisione proprio su Donnarumma. Uno scenario che trova ulteriori conferme nella notizia rilanciata da Francisco, giornalista del quotidiano 'Mundo Deportivo', che tramite il suo profilo Twitter parla di una doppia offensiva dell'ex dirigente rossonero Leonardo tornato al Paris Saint-Germain che come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it ha aumentato il pressing per de Ligt . In particolare, secondo Aguilar, Leonardo avrebbe offerto una sorta di 'bonus' a Mino Raiola per arrivare a de Ligt: sul piatto, oltre alla miglior proposta economica al momento giunta al giocatore, anche la conferma dell'intenzione di lavorare con lui all'acquisto di Donnarumma dal Milan. Con questa mossa, i parigini si sarebbero portati in pole position nella corsa a de Ligt muovendo passi importanti anche in direzione del portiere milanista.