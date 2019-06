CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS ROMA KABAK / Ozan Kabak fa gola a tre big di Serie A. Al Milan, attualmente in pole, ma stando alle informazioni esclusive di Calciomercato.it anche a Juventus e Roma.

I bianconeri furono vicini al centrale turco lo scorso gennaio, però lofu più veloce riuscendo alla fine a vincere la partita per il classe 2000, ora già desideroso di andar via dopo la retrocessione del club tedesco in Bundesliga 2. Retrocessione che ha attivato lad'uscita per l'ex Gaslatasaray, secondo quanto raccolto fissata a 12,5 milioni di euro.