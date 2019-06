Europa League: Milan, Roma e Torino scrivono all'Uefa

EUROPA LEAGUE MILAN ROMA TORINO / Domani dovrebbe essere il giorno della verità per il Milan: l'Uefa dovrebbe, infatti, prendere una decisione sulle sanzioni da infliggere ai rossoneri per il mancato rispetto del fair play finanziario, non aspettando la decisione del Tas.

Un verdetto che potrebbe sancire l'esclusione del club dalla prossimacon conseguenze che riguarderebbero anche Roma e Torino . Proprio le tre società italiane avrebbero scritto all'Uefa - si legge su 'Il Romanista' - per chiedere una decisione rapida che possa consentire alle tre società di programmare la prestagione. Restando così le cose, infatti, lainizierebbe prima la stagione con i preliminari, mentre un'esclusione (non una rinuncia) del Milan permetterebbe ai giallorossi di approdare direttamente alla fase ai gironi e ildovrebbe, invece, partecipare ai preliminari, iniziando in anticipo la nuova annata.