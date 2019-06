MILAN KABAK / Un Milan giovane e pronto a crescere per tornare al vertice: il trio Maldini-Massara-Boban lavora per costruire la squadra di Boban, facendo riferimento sempre ai paletti del fair play finanzario che domani potrebbe vedere l'esclusione dei rossoneri dalla prossima Europa League.

Tra i tanti incontri avvenuti oggi a Casa Milan, anche quello tra la dirigenza e gli agenti di Ozan: un sondaggio - riferisce 'Sky' - per capire intenzioni del club nei riguardi del 19enne difensore turco, in forza allo. A favorire un'eventuale operazione la clausola attivata nel contratto del calciatore per la retroscessione dello Stoccarda in Bundesliga 2.

Classe 2000, ex Galatasaray, è arrivato in Germania nello scorso gennaio: in totale la scorsa stagione ha disputato 34 partite, mettendo a segno anche tre reti, tutte in Bundeslinga.