Napoli, da Hysaj a Trippier: effetto domino col Manchester United

NAPOLI HYSAJ TRIPPIER / Ore calde per il mercato del Napoli che come raccontato da Calciomercato.it lavora al colpaccio James Rodriguez ma non solo.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Secondo quanto riferisce 'Sky' sulle tracce di Elseid, in uscita dal club partenopeo e nel mirino anche dell'Atletico Madrid, si sarebbe mosso ilchiedendo informazioni sul terzino albanese. Nonostante l'acquisto di Di Lorenzo, l'addio di Hysaj aprirebbe le porte ad un nuovo colpo ed il nome in cima alla lista dei desideri sarebbe quello di Kieran, laterale delper il quale potrebbe profilarsi un duello con la