NAPOLI VAN BOMMEL LOZANO / Il Napoli si avvicina a James Rodriguez ma il colombiano potrebbe anche non essere l'unico colpo in attacco: come raccontato da Calciomercato.it, le piste che portano a James e Lozano non sono alternative e non è escluso un doppio arrivo in avanti per Ancelotti.

Intanto dall'Olanda arriva la preoccupazione del tecnico del, che ha parlato dei tanti calciatori che potrebbero lasciare il club in questo calciomercato, partendo proprio dal messicano: "Certo che sono preoccupato: voglio la migliore formazione possibile". Le parole dell'allenatore olandese sono però improntate al realismo: "Questi ragazzi hanno fatto una buona stagione e sono cresciuti bene, è normale che siano sotto i riflettori. Noi guardiamo a giocatori di altri club, anche questo è normale".