MONDIALI FEMMINILI ITALIA BRASILE / Prima sconfitta per l'Italia ai Mondiali Femminili: il Brasile vince 1-0 con un calcio di rigore (molto discusso) concesso dal direttore di gara nel secondo tempo e trasformato da Marta. Un ko assolutamente indolore per le azzurre che chiudono comunque il girone al primo posto in classifica, complice la miglior differenza reti nei confronti di brasiliane e australiane (vittoriose 4-1 sulla Giamaica).

Primo tempo molto equilibrato con le ragazze di Bertolini che si rendono pericolose in più di un'occasione. Nella ripresa il Brasile prende in mano il pallino del gioco: la traversa ferma Andressinha su calcio di punizione, poi un leggero contatto trae Dibinha spinge l'arbitro a indicare il dischetto del rigore. Il Var non cambia la decisione e Marta dagli undici metri trasforma: vince il Brasile ma l'Italia è comunque prima! Ora gli ottavi contro Cina o Nigeria martedì 25 giugno.

ITALIA-BRASILE 0-1: 74' Marta rig. (B)

Classifica: Italia 6 (+5), Australia 6 (+3), Brasile 6(+3), Giamaica 0