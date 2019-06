JUVENTUS NDOMBELE / La priorità per la Juventus è Pogba, ma le piste alternative o complementari non mancano: c'è Adrien Rabiot, in scadenza con il Psg, poi c'è Ndombele, 23enne in uscita dal Lione e seguito da diversi club europei.

Su di lui ha parlato il presidente del club transalpino Aulas che non ha nascosto l'interesse di tante società per il calciatore: "Per lui non è stato deciso ancora niente - le parole del numero uno del Lione in conferenza stampa -. Abbiamo ricevuto molte offerte ma nessuna di questa corrisponde a ciò che vogliamo".

Discorso diverso per Fekir che sembra avere il destino segnato, lontano dal Lione: "Vuole andare via - spiega Aulas -, ma non ci sono notizie. Aspettiamo un'offerta nei prossimi giorni ma al momento non ne abbiamo ricevute".