CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / James Rodriguez si avvicina, a piccoli passi, al Napoli. Un’operazione complessa, che su Calciomercato.it abbiamo descritto nei dettagli il 2 giugno scorso e che sta per entrare nel vivo: il ‘sì’ del colombiano e l’accordo con il club azzurro non è mai stato in dubbio, ora si sta lavorando per trovare quello col Real Madrid.

In questo momento Jorge Mendes, che muove i fili della trattativa, è a Madrid, ma nelle ultime 48 ore la sua priorità assoluta è stata quella di chiudere l’affare Joao Felix, anch’egli presente nella capitale spagnola: ieri ha lavorato fino a tarda notte con l’Atletico Madrid, che cercava uno sconto sulla clausola rescissoria (120 milioni) impossibile per il Benfica. Gli incontri sono ripresi questa mattina e il super-agente ha trovato la quadra tra colchoneros e Aguias: nelle prossime ore il trasferimento più importante della sua ‘scuderia’ diverrà realtà.

Napoli, James vuole solo l’azzurro, il Real Madrid tratta

La lunghissima negoziazione per il portoghese sta per giungere al termine e, una volta definita, si passerà alla questione

Il Real Madrid, irrigidito dall’indicatore 6 del “UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations”, che impone un disavanzo massimo di 100 milioni tra entrate e spese, esigeva circa 50 milioni di euro per il cartellino dell’ex bavarese, la cui volontà è l’arma più importante a disposizione del Napoli. James, infatti, ha scelto da tempo la maglia azzurra: a 28 anni è nel momento decisivo della sua carriera e vuole un club che lo ponga al centro del suo progetto, dove sentirsi una stella come nella sua Colombia, e mettersi quanto prima agli ordini di Carlo Ancelotti, che ha sempre saputo tirar fuori il miglior lato di lui.

L’attaccante è fuori dai piani tecnici di Zidane e va assolutamente ceduto e la sua ferrea volontà di vivere un’avventura partenopea impone una riflessione a Florentino Perez, che potrebbe nei prossimi giorni concedere il prestito oneroso con diritto di riscatto che De Laurentiis è pronto ad offrirgli. L’affare può decollare da un momento all’altro: Jorge Mendes è pronto all’offensiva decisiva, mentre Napoli attende la sua nuova stella.