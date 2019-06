INTER DE VRIJ VAN DE BEEK / Serata di movimenti social per l'Inter e soprattutto per i tifosi nerazzurri che dopo il post dell'obiettivo Valentino Lazaro, registrano anche le Instagram Stories di Stefan de Vrij che all'improvviso accende ulteriormente i sogni degli interisti.

In vacanza ad Ibiza, infatti, il difensore centrale nerazzurro ha incrociato in un noto locale il connazionale Donny, centrocampista classe '97 di proprietà dell'e al centro di tante voci di mercato, soprattutto tra Inter e Roma per quanto riguarda i club italiani. De Vrij, dunque, ha pubblicato sulle sue stories una foto mentre abbraccia van de Beek aggiungendo due pallini nerazzurri e l'emoji di una linguaccia. Inevitabile la reazione dei tifosi che sognano il colpo e la foto diventa virale in pochi minuti.