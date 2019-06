ROMA DI BIAGIO TOTTI / Gigi Di Biagio, ex centrocampista della Roma ed ora commissario tecnico dell'Italia Under 21 dice la sua sulle dimissioni di Francesco Totti da dirigente della Roma. In conferenza stampa l'allenatore degli azzurrini dichiara: "Un'idea sulla questione ce l'ho e ne ho già parlato con Francesco.

Da fuori sembra che vogliano farsi del male. Dopo quello che è successo con lui, cone in altre situazioni non capisco cosa stia accadendo. Soprattutto perché negli ultimi mesi, parlando con, tra una partita di paddle e l'altra, lo vedevo coinvolto. Parlava di direttori sportivi, allenatori, giocatori che avrebbe voluto. Lo vedevo presente, diverso dall'ultimo anno e mezzo e quindi pronto per cominciare un certo tipo di percorso. Peccato per Roma, per i tifosi. Non so cosa sia successo".