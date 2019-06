MILAN EUROPA LEAGUE ROMA TORINO / Niente Europa League per il Milan nella prossima stagione: prende sempre più corpo l'ipotesi che i rossoneri trovino un accordo con l'Uefa che estrometterebbe la formazione di Giampaolo dalla competizione continentale per evitare sanzioni più pesanti relative al Fair play finanziario. Una scelta che potrebbe coinvolgere anche Roma e Torino ma il condizionale, regolamento alla mano, è d'obbligo: non è, infatti, automatico che ad un Milan fuori dall'Europa League corrisponda una promozione ai gironi dei giallorossi e l'ingresso dei granata nel torneo.

Bisognerebbe, infatti, capire se l'estromissione dei rossoneri sarebbe una rinuncia dello stesso club o una esclusione.

Nel primo caso, il punto 4.04 del regolamento Uefa, specifica che "nessun altro club della stessa associazione potrebbe entrare al suo posto": in sintesi, se fosse il Milan a rinunciare al diritto acquisito sul campo di partecipare all'Europa League, non ci sarebbero effetti diretti per Roma e Torino con i granata che resterebbero fuori dalle coppe e i giallorossi che dovrebbe partecipare ai preliminari.

Nel caso di esclusione, invece, il punto 4.08 chiarisce che il club estremesso "è sostituito dal club con il miglior piazzamento nel campionato nazionale della stessa associazione". In quest'ultimo caso, quindi, Torino ammesso all'Europa League e Roma che sarebbe promossa direttamente alla fase ai gironi.