Juventus, il Barcellona è fuori: svolta de Ligt

JUVENTUS DE LIGT / Meno una. O meglio, un'altra in meno. La corsa all'acquisto di Matthijs deLigt potrebbe aver definitivamente detto addio ad un altro top club che da tempo stava lavorando all'acquisto del capitano dell'Ajax che sta infiammando questo mercato estivo.

Dopo il Manchester United, finito secondo le ultime indiscrezioni indietro nella corsa, secondo 'Cadena Ser' il gioiello olandese avrebbe detto 'no' alla proposta dei blaugrana che dunque a questo punto, salvo colpi di scena, potrebbe considerarsi fuori dai giochi.

Una notizia non di poco conto per la Juventus che da oltre un anno è in pressing sul giocatore e in particolare con di Pavel Nedved sta portando avanti il pressing sull'agente Mino Raiola per arrivare al colpo. In Spagna confermano la posizione dei bianconeri, che però devono vedersela sempre con BayernMonaco e, soprattutto, Paris Saint-Germain che come anticipato da Calciomercato.it ha aumentato il pressing.