MOURINHO NAZIONALE / Josè Mourinho ha deciso: il suo futuro sarà in una Nazionale. Senza panchina dallo scorso dicembre, quando fu esonerato dal Manchester United, il tecnico portoghese è alla ricerca di un progetto che possa convincerlo a tornare ad allenare.

Una scelta che potrebbe però rappresentare una sorta di svolta per la sua carriera, come lo stesso 'Special One' ammette in un'intervista a 'Eleven Sport': "Credo che il mio futuro sarà più in Nazionale che in un club. Non si può mai dire mai, ma mi vedo più nel ruolo di commissarsio tecnico che in un progetto di un club. E' un qualcosa che manca nella mia carriera ed è quello che vorrei fare ora per poter disputare un Europeo o un Mondiale".

Logico pensare al Portogallo, ma Mourinho non pone limiti: "Non per forza con il Portogallo, con qualsiasi Nazionale. E' una possibilità che voglio provare un giorno".