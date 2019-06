Lazio, ESCLUSIVO: Jony nel mirino ma il Malaga è rigido

LAZIO JONY / È noto l'interesse della Lazio per Jonathan Rodriguez Menendez, in arte Jony, esterno offensivo mancino classe '91 di proprietà del Malaga e nell'ultima stagione in prestito all'Alaves, dove in Liga ha realizzato 4 reti in 37 gare stagionali.

Jony va in scadenza di contratto nel 2020, la Lazio spinge per una presunta clausola che libererebbe il giocatore in virtù della mancata promozione in Liga del Malaga. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it , dall'Andalusia filtra una posizione rigida: il giocatore si libera a parametro zero solo nella prossima stagione, se la Lazio vorrà acquistarlo dovrà pagarlo e il Malaga lo valuta intorno ai 5 milioni di euro.