INTER AGENTE BALE / Gareth Bale è il grande nome pesante che il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane e la società hanno deciso di inserire nella lista dei calciatori cedibili. Una notizia che può scuotere il mercato europeo e che l'agente del diretto interessato ha confermato ai microfoni del britannico 'Sky Sports': "Zidane ha deciso che può fare a meno di Bale - ha detto Joseph Barnett -. Ovviamente la situazione non è migliorata. Gareth non vuole lasciare il Real in prestito.

Sta benissimo in Spagna, credo che per partire debba succedere qualcosa di eccezionale e i prestiti non sono considerati". Escluse, quindi, formule 'fantasiose', per arrivare a Bale bisogna mettere sul piatto cifre importanti per l'acquisto definitivo.

Ma quale potrebbe essere la prossima destinazione? Accostato nelle scorse settimane all'Inter, l'ipotesi più plausibile rimane il ManchesterUnited sul quale proprio Barnett si sofferma: "Potrebbe essere. Credo che lì potrebbe fare molto bene, è uno dei migliori calciatori al mondo. Però lo ritengo poco probabile".