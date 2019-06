NAPOLI MERTENS / Dries Mertens scatena i tifosi su Twitter: è bastata una frase dell'attaccante belga per accendere i sostenitori del Napoli.

Il numero 14 azzurro negli ultimi giorni è stato al centro di diverse voci di mercato: in primo piano il suo possibile inserimento nella trattativa con laper regalaread, visto il probabile addio di Albiol, destinazione. Mertens però su Twitter si è lasciato andare ad un messaggio che sa di risposta proprio alle ultime notizie sul suo futuro: "Forza Napoli SEMPRE", il cinguettio del calciatore che con i partenopei ha realizzato 109 gol in 282 presenze. Il belga ha un contratto fino al 2020 con una clausola rescissoria valida per l'estero di circa 28 milioni di euro: da tempo si parla di trattative per un suo possibile rinnovo, ma non si è ancora arrivati a un punto di svolta.