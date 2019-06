Inter, Lazaro sempre più vicino: l'indizio social fa impazzire i tifosi

INTER LAZARO / In attesa di novità su Edin Dzeko e Nicolò Barella per i quali va avanti il pressing costante della società, l'Inter dopo l'ingaggio di Diego Godin sta per perfezionare il primo colpo della nuova era Antonio Conte. Sempre più vicina infatti la fumata bianca per l'acquisto di Valentino Lazaro, classe '96, austriaco e freccia della corsia destra dell'Hertha Berlino. Dalla Germania anche nella giornata di oggi sono arrivate nuove conferme sull'accordo praticamente raggiunto tra la dirigenza interista e il giocatore che secondo voci non ancora confemate avrebbe già avuto un contatto telefonico con il tecnico Conte.

Da limare resta la distanza tra le società, con l'offerta dell'Inter che ha toccato quota 17 milioni di euro più 2 di bonus, non distante dai 20 milioni di euro che dovrebbero bastare per l'ok.

Intanto, sui social, Valentino Lazaro torna a postare e con l'ultima foto fa letteralmente impazzire i tifosi interisti. Da Miami, infatti, il calciatore ha postato uno scatto in aeroporto con le valigie allegando questa didascalia: "What's next?" accompagnata da un aereo in partenza, che i tifosi hanno interpretato come "prossima destinazione" per la sua carriera che, si augurano, sarà Milano sponda Inter. E nei commenti sono centinaia i nerazzurri che lo acclamano.