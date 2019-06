LAZIO ROMULO / Niente riscatto per Romulo: la Lazio ha deciso di non confermare il centrocampista brasiliano, arrivato a gennaio in prestito dal Genoa.

Lo ha confermato con un annuncio su Instagram lo stesso calciatore, che non manca di esprimere il suo malcontento per la scelta del club biancoceleste: "Le scelte vengono fatte e devono essere rispettate, anche se sono difficili da comprendere!!! Comunque devo solo ringraziare tutti, ma principalmente i miei compagni ed i tifosi laziali per quanto vissuto in questi mesi!"

Il calciatore, arrivato come detto nel mese di gennaio, ha indossato la maglia della Lazio in 13 occasioni tra campionato ed Europa League, realizzando una rete. Ora per Romulo ci sarà il ritorno al Genoa, club al quale è legato da un contratto fino al 2020: da valutare quale sarà l'intenzione della società ligure riguardo al futuro del 32enne.